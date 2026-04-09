Nel corso del 2025, Cassa Depositi e Prestiti ha registrato risultati finanziari record, con un utile netto di 3,4 miliardi, in aumento del 3 per cento rispetto all’anno precedente. Il patrimonio netto si è attestato a 32 miliardi, segnando una crescita del 6 per cento. Questi dati evidenziano un incremento sia dei profitti che delle risorse patrimoniali rispetto all’anno precedente.

Risultati record per Cassa Depositi e Prestiti che ha chiuso il 2025 con un utile netto di 3,4 miliardi (più 3 per cento rispetto al 2024) e un patrimonio netto che è arrivato a 32 miliardi, in crescita del 6 per cento. Numeri importanti che sono stati presentati oggi, 9 aprile 2026, dal Presidente di CDP, Giovanni Gorno Tempini e l’Amministratore Delegato e Direttore Generale, Dario Scannapieco, insieme ai Vertici dell’azienda, presente anche l’Ad di Cdp Equity Fabio Barchiesi. Il Consiglio di Amministrazione di CDP ha infatti approvato il progetto di Bilancio d’esercizio, il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 e la Relazione degli amministratori sulla gestione, che comprende anche la Rendicontazione di sostenibilità. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Cdp, risultati record nel 2025: utile netto di 3,4 miliardi. Il patrimonio netto arriva a 32 miliardi, in crescita del 6 per cento

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Cdp, nel 2025 utile netto record di 3,4 miliardiUn utile netto di 3,4 miliardi record per il secondo anno consecutivo e un patrimonio netto che arriva a 32 miliardi, in aumento del 2%.

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