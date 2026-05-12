Alla Royal Albert Hall si è tenuto un evento speciale per il 50esimo anniversario del King’s Trust, con la partecipazione di un noto cantante. Durante la serata, un’avvocata ha interpretato un brano d’archivio molto famoso, attirando l’attenzione di pubblico e media. La donna indossava un abito da sera che ha suscitato commenti per il suo valore storico e il suo prezzo elevato.

N on è un semplice abito da sera, è un pezzo di storia della moda che vale una fortuna. Amal Clooney, accompagnata dall’inossidabile George Clooney, ha letteralmente illuminato la Royal Albert Hall di Londra per la King’s Trust Celebration, ovvero il 50° anniversario dell’ente benefico fondato da Re Carlo III dedicata ai giovani imprenditori provenienti da comunità svantaggiate. Mentre il marito ha optato per un classico completo blu notte, l’avvocata per i diritti umani ha catturato ogni flash con una creazione che sembrava colata direttamente sul suo corpo, trasformando il red carpet in una passerella d’altri tempi. Lo stile di Amal Clooney.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Alla Royal Albert Hall con George per il 50esimo anniversario del King’s Trust, l'avvocata incanta tutti con un pezzo d'archivio leggendario

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Questa sera, Sua Maestà Re Carlo III del Regno Unito e Sua Maestà la Regina Camilla hanno partecipato a A King's Trust Celebration, in occasione del 50° anniversario del King's Trust alla Royal Albert Hall di Londra. x.com

Royal Albert Hall reddit

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