Per il 50° anniversario del The King’s Trust alla Royal Albert Hall Amal Clooney ha confermato ancora una volta la sua innata eleganza
In occasione del cinquantesimo anniversario del The King’s Trust, si è tenuto un evento alla Royal Albert Hall di Londra. Tra i presenti, una nota avvocatessa ha attirato l’attenzione per il suo abbigliamento elegante, caratterizzato da uno stile rétro e raffinato. La serata ha visto la partecipazione di diversi ospiti, tutti riuniti per celebrare questa ricorrenza.
Per il 50° anniversario del The King’s Trust alla Royal Albert Hall di Londra, Amal Clooney ha confermato ancora una volta la sua innata eleganza, scegliendo un look dal fascino rétro e sofisticato. Per l’occasione, l’avvocata ha scelto un prezioso abito dorato firmato Alexander McQueen, appartenente alla collezione AutunnoInverno 2007. Il modello, dalla silhouette a colonna, era caratterizzato da una superficie interamente ricoperta di paillettes luminose, capaci di riflettere la luce con estrema delicatezza. Le maniche corte e la linea aderente in vita contribuivano a definire una figura slanciata ed estremamente femminile, mentre il design evocava le atmosfere raffinate degli anni Venti.🔗 Leggi su Amica.it
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