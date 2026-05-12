Per il 50° anniversario del The King’s Trust alla Royal Albert Hall Amal Clooney ha confermato ancora una volta la sua innata eleganza

In occasione del cinquantesimo anniversario del The King’s Trust, si è tenuto un evento alla Royal Albert Hall di Londra. Tra i presenti, una nota avvocatessa ha attirato l’attenzione per il suo abbigliamento elegante, caratterizzato da uno stile rétro e raffinato. La serata ha visto la partecipazione di diversi ospiti, tutti riuniti per celebrare questa ricorrenza.

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