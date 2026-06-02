Restyling sul Corso Vittorio Emanuele | lavori quasi completati le immagini

Sono stati completati i lavori di riparazione della pavimentazione sul Corso Vittorio Emanuele, tra via dei Principati e via Diaz. La riqualificazione della strada, iniziata alcuni mesi fa, ha visto la sistemazione di parti danneggiate della superficie. Le operazioni sono terminate e le immagini mostrano il nuovo asfalto e le zone sistemate. I lavori hanno coinvolto principalmente il rifacimento di alcune sezioni della pavimentazione e la messa in sicurezza dell’area.

Prosegue serrata la riqualificazione della pavimentazione sul Corso Vittorio Emanuele: sono state finalmente ultimate le riparazioni tra via Dei Principati e via Diaz. Completata anche la posa e a breve saranno rimosse le transenne e liberato il Corso dai vari cantieri. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Ascensore nella roccia per 50 metri da piazza Amedeo al Corso Vittorio Emanuele

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