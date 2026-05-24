Restyling di Corso Vittorio Emanuele | via De Luca verso il completamento

Le nuove pietre laviche Etnea con lavorazione bocciardata sono state posate lungo Corso Vittorio Emanuele, segnando il progresso dei lavori di riqualificazione. La posa si concentra sull’area di via De Luca, che si avvicina al completamento. Le forniture sono arrivate in questi giorni, confermando l’avanzamento degli interventi di restyling. La pavimentazione dell’area interessata mostra già i segni della nuova finitura in pietra lavica, pronta a essere integrata nel progetto di rinnovamento urbano.

Proseguono gli interventi di riqualificazione urbana lungo Corso Vittorio Emanuele, dove sono arrivate in questi giorni le nuove forniture di pietra lavica Etnea con lavorazione bocciardata, materiale scelto per la pavimentazione dell’area interessata dai lavori.Il cantiereLe operazioni stanno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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