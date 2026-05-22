Piazza Vittorio Emanuele Orlando completati i lavori di riqualificazione davanti al tribunale
A Palermo, i lavori di manutenzione e riqualificazione di piazza Vittorio Emanuele Orlando, situata davanti al tribunale, sono stati portati a termine. La ristrutturazione ha riguardato le aree pubbliche e gli spazi circostanti, con l’obiettivo di migliorare l’aspetto della zona e facilitare l’accesso all’edificio giudiziario. Le operazioni sono state concluse nelle ultime settimane, lasciando la piazza in condizioni di completo rinnovamento. Ora l’area è pronta per essere utilizzata dai cittadini e dagli utenti del tribunale.
Completati a Palermo i lavori di manutenzione e riqualificazione di piazza Vittorio Emanuele Orlando, davanti al palazzo di giustizia. Gli interventi hanno riguardato il ripristino delle fioriere in muratura e delle relative orlature in pietra, la manutenzione delle balaustre metalliche con la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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