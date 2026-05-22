Piazza Vittorio Emanuele Orlando completati i lavori di riqualificazione davanti al tribunale

A Palermo, i lavori di manutenzione e riqualificazione di piazza Vittorio Emanuele Orlando, situata davanti al tribunale, sono stati portati a termine. La ristrutturazione ha riguardato le aree pubbliche e gli spazi circostanti, con l’obiettivo di migliorare l’aspetto della zona e facilitare l’accesso all’edificio giudiziario. Le operazioni sono state concluse nelle ultime settimane, lasciando la piazza in condizioni di completo rinnovamento. Ora l’area è pronta per essere utilizzata dai cittadini e dagli utenti del tribunale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui