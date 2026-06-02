Resta in carcere il 21enne di origine marocchina fermato in Brianza Pronto a fare come a Modena
Il 21enne di origine marocchina, arrestato a Vimercate tra il 31 maggio e il 1° giugno, resta in carcere a San Vittore. È stato fermato dalla Digos e dalla procura di Milano con l’accusa di terrorismo. La sua posizione è stata confermata durante un’udienza di convalida. Il giovane, che ha compiuto 21 anni oggi, era stato individuato come sospetto legato a un’attività terroristica.
Resta in custodia cautelare in carcere a San Vittore il ragazzo di 21 anni, compiuti oggi, fermato dalla Digos e dalla procura di Milano con l'accusa di terrorismo nella notte tra il 31 maggio e il primo giugno a Vimercate, nella provincia di Monza Brianza. La gip di Milano, Rossana Mongiardo, ha convalidato il provvedimento restrittivo e disposto la massima misura cautelare per il ragazzo italiano di origini marocchine ritenendo concreto il pericolo di reiterazione del reato. "Non si è limitato - osserva la giudice - a pubblicare video, immagini e commenti che esaltavano le azioni più brutali ed efferate compiute dallo Stato Islamico... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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