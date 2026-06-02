resta in carcere il 21enne di origine marocchina fermato in brianza pronto a fare come a modena

Notizia in breve

Il 21enne di origine marocchina, arrestato a Vimercate tra il 31 maggio e il 1° giugno, resta in carcere a San Vittore. È stato fermato dalla Digos e dalla procura di Milano con l’accusa di terrorismo. La sua posizione è stata confermata durante un’udienza di convalida. Il giovane, che ha compiuto 21 anni oggi, era stato individuato come sospetto legato a un’attività terroristica.