Un ragazzo di 21 anni di origini marocchine, residente a Vimercate, in Brianza, è stato fermato dalla polizia per sospetti legati al terrorismo. Durante l’arresto, avrebbe dichiarato di essere pronto a compiere azioni simili a quelle avvenute a Modena. La polizia ha effettuato perquisizioni nell’abitazione e sta indagando sul suo coinvolgimento in attività riconducibili a estremismi.

AGI - Un ragazzi di 21 anni di origini marocchine che vive a Vimercate, in Brianza, è stato fermato su richiesta della Procura di Milano per l'ipotesi di reato di 'terrorismo internazionale' legata a "diversi post inneggianti al martirio" pubblicati il 30 maggio che hanno fatto ritenere agli inquirenti "verosimile una sua immediata ed estemporanea attivazione". Il giovane, Zakaria Ben Haddi, si legge nelle carte dell'accusa, avrebbe pubblicato sui social "contenuti apologetici di attentati terroristici compiuti dallo Stato Islamico in danno dei cristiani e più in generale contro l'occidente e di aperta esaltazione e incitamento al martirio, con, di recente, un riferimento al tragico evento delittuoso occorso nella città di Modena il 15 maggio 2026". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Fermato in Brianza per terrorismo. "Pronto a fare come a Modena"

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