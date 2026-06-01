Fermato in Brianza per terrorismo 21enne progettava attacco come a Modena | era pronto all' azione immediata

Notizia in breve

Un ragazzo di 21 anni è stato fermato in Brianza con l’accusa di terrorismo. Secondo le indagini, aveva pianificato un attacco simile a quello avvenuto a Modena e si stava preparando a passare all’azione immediatamente. Durante le attività di polizia, sono stati trovati messaggi di adesione all’Isis e commenti che esaltavano il martirio. La sua intenzione era di compiere un attacco imminente, e le forze dell’ordine hanno sequestrato materiali e comunicazioni che confermano il progetto.