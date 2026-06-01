Fermato in Brianza per terrorismo 21enne progettava attacco come a Modena | era pronto all' azione immediata
Un ragazzo di 21 anni è stato fermato in Brianza con l’accusa di terrorismo. Secondo le indagini, aveva pianificato un attacco simile a quello avvenuto a Modena e si stava preparando a passare all’azione immediatamente. Durante le attività di polizia, sono stati trovati messaggi di adesione all’Isis e commenti che esaltavano il martirio. La sua intenzione era di compiere un attacco imminente, e le forze dell’ordine hanno sequestrato materiali e comunicazioni che confermano il progetto.
Terrorismo internazionale: con questa accusa la Procura di Milano ha fermato un 21enne nato in Italia da genitori marocchini e residente in Brianza. Secondo gli inquirenti, il giovane avrebbe pubblicato sui social contenuti per elogiare gli attentati dell’Isis, insieme a messaggi di esaltazione del martirio. Il 21enne avrebbe inoltre progettato un attentato terroristico “come a Modena“. Terrorismo, puntava ad attacco come a Modena Il fermato respinge le accuse di terrorismo Come è nata l'indagine Il commento del ministro Piantedosi Terrorismo, puntava ad attacco come a Modena L’indagine è coordinata dal procuratore Marcello Viola e dal pm Alessandro Gobbis, con il supporto della sezione antiterrorismo della Digos. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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