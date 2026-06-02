Resta con noi fino al 2028! I tifosi austriaci pregano Rangnick Lui glissa e rivedrà il Milan

Dopo il match con la Tunisia, l’allenatore ha risposto in televisione a uno striscione dei tifosi austriaci che lo pregavano di rimanere fino al 2028. Ha affermato di sentirsi molto bene con la nazionale austriaca, senza fare riferimenti diretti al suo futuro. Non sono state annunciate decisioni ufficiali sull’eventuale rinnovo o prolungamento del contratto. L’allenatore ha anche dichiarato di rivedere le partite con il Milan, senza specificare ulteriori dettagli.

“Non è un mistero che con l’Austria sto molto bene”. Ralf Rangnick ha risposto così alla tv austriaca, dopo l’ultima amichevole pre-Mondiale della nazionale contro la Tunisia. Giovedì la nazionale partirà per gli Stati Uniti e Rangnick continua nella sua linea di comunicazione, la stessa degli ultimi giorni: non vuole parlare di Milan e fa riferimento solo al suo rapporto con la federcalcio austriaca. La situazione però è un po’ più complessa di così e del resto, se fosse convinto al 100% di continuare come c.t. dell’Austria, avrebbe già firmato la proposta di rinnovo con stipendio raddoppiato. Quella proposta, invece, è sul tavolo da mesi. Rangnick ha incontrato il Milan la scorsa settimana e potrebbe parlare di nuovo a breve con Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Gazzetta.it - "Resta con noi fino al 2028!" I tifosi austriaci pregano Rangnick. Lui glissa e (ri)vedrà il Milan

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

"Ale resta con noi". I tifosi cantano, lui batte sul petto: perché Bastoni può restareI tifosi intonano “Ale resta con noi” mentre il difensore batte sul petto, mostrando la sua determinazione.

Spalletti alla Juve fino al 2028 con stipendio raddoppiato, ma il più pagato resta ConteLuciano Spalletti ha firmato un contratto con la Juventus che lo lega alla squadra fino al 2028.

Temi più discussi: Resta con noi fino al 2028! I tifosi austriaci pregano Rangnick. Lui glissa e (ri)vedrà il Milan; 'Resta con noi!': il coro da brividi di Como per Nico Paz; Marotta: Bastoni resta con noi, ora voglio la Champions. Lukaku ci aveva fatto una promessa, ecco perché ho lasciato la Juve; Agerola, la società blinda Serrapica: Resta con noi.

Signore Gesù, Ti ringraziamo per averci amati prima ancora che Ti conoscessimo, per averci creati per amore e con amore. Fa’ che ogni nostro gesto sia un riflesso del Tuo amore. Resta con noi, Signore. Amen. Foto di Vincenzo Pellino (grazie!) #Assisi #Buo x.com

Tifosi contro Ibrahimovic: NESSUNO DEVE RESTARE, IBRA DEVE ANDARE ANCHE LUI, IMMEDIATAMENTE reddit

Genoa, i tifosi a Bani: Resta con noi. Ma l’addio è vicinoGenova – Mattia Bani è sempre più vicino all’addio, direzione Palermo anche se stamattina è ancora a Moena e si sta allenando con la squadra. Mattia, resta con noi, la richiesta di un gruppetto di ... ilsecoloxix.it

Genoa, i tifosi a Bani: Resta con noi!. Il difensore si allena a Moena, il Palermo premeTiene sempre banco la vicenda legata a Mattia Bani. Il difensore del Genoa resta sempre nel mirino del Palermo che lo vorrebbe alle dipendenze di Pippo Inzaghi in vista della prossima stagione. Il ... tuttomercatoweb.com