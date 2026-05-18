I tifosi intonano “Ale resta con noi” mentre il difensore batte sul petto, mostrando la sua determinazione. La situazione legale attorno alla possibile cessione potrebbe avere uno sviluppo diverso. La società ha fissato a 70 milioni di euro la cifra richiesta per lasciarlo partire, ma al momento non ci sono accordi definitivi. La trattativa sembra ancora aperta, anche se nessuna decisione ufficiale è stata comunicata. La situazione rimane in evoluzione, con le parti che valutano le opzioni a disposizione.

Domenica notte, dopo molte ore di viaggio e fiumi di alcol per le strade di Milano, il popolo nerazzurro in piena esaltazione ha aggiunto un canto: “Bastoni, resta con noi.”. Ale, sulla Terrazza Duomo 21, ha abbozzato un sorrisetto malizioso e poi ha iniziato a battersi il petto, lì dove c’è lo stemma dell’Inter. Se le azioni hanno un peso, è stata una precisa manifestazione d’amore: il segno pubblico di chi davvero vuole restare con “loro”, i tifosi e i compagni che lassù ballonzolavano con lui. Insomma, quelli che non l’hanno abbandonato nei momenti più duri della contestazione dopo il caso Kalulu e il rosso in Bosnia. Niente è casuale in queste strade: effettivamente adesso Bastoni vede molto più nerazzurro, anzi l’orizzonte visivo si è ristretto fino a occupare quasi soltanto a Milano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Ale resta con noi". I tifosi cantano, lui batte sul petto: perché Bastoni può restare

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