Spalletti alla Juve fino al 2028 con stipendio raddoppiato ma il più pagato resta Conte

Luciano Spalletti ha firmato un contratto con la Juventus che lo lega alla squadra fino al 2028. Il tecnico ha accettato un rinnovo che prevede anche un aumento significativo dello stipendio. Nonostante il suo accordo, il tecnico più pagato resta un altro allenatore, che ha un contratto ancora in vigore. La notizia è stata resa ufficiale e ora Spalletti si prepara alla nuova avventura con i bianconeri.

Ora è ufficiale: Luciano Spalletti sarà l’allenatore della Juventus almeno fino al 2028. Ha rinnovato il suo contratto con un sostanziale aumento di stipendio. Rispetto ai 3 milioni attuali, salirà a più di 5 milioni a stagione, 6 con gli eventuali bonus. Raggiunge Allegri e Gasperini al secondo posto della classifica degli allenatori più pagati della Serie A, ma in cima resta l’inarrivabile Antonio Conte, che a Napoli guadagna 8 milioni l’anno. Singolare la scelta dell’annuncio, con un video nel quale Spalletti fa un discorso sul rinnovo alla squadra: I primi a saperlo. La squadra sempre prima di tutto. Spalletti 2028 – si inizia da qui pic.twitter. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Spalletti alla Juve fino al 2028 con stipendio raddoppiato, ma il più pagato resta Conte Leggi anche: Adesso è UFFICIALE, Spalletti rinnova con la Juve fino al 2028: “È uno dei club più grandi al mondo” Spalletti rinnova con la Juve: firma fino al 2028 e doppio colpo sul mercatoLuciano Spalletti resterà l’allenatore della Juve anche per la prossima stagione. SPALLETTI alla JUVE: le parole a Napoli del 2023 e un discorso di CONTE del 2013 Temi più discussi: Juventus-Spalletti, fumata bianca: entro 24 ore l'annuncio del rinnovo fino al 2028; Juve-Spalletti avanti fino al 2028: l'annuncio entro le prossime 24 ore; Juve e Spalletti insieme fino al 2028: ecco quanto guadagnerà il tecnico bianconero; Spalletti oggi rinnova con la Juve: il piano per vincere subito. Pagina 1 | Spalletti-Juve fino al 2028, ufficiale: il motto riscritto e… Ora fuori dai cogl...Il club ha reso noto il prolungamento del contratto del tecnico bianconero: tutti i dettagli e le dichiarazioni ... tuttosport.com Pagina 0 | Juve, ufficiale il rinnovo di Spalletti fino al 2028: tutti i dettagli del contrattoC'è l'annuncio del club bianconero: il tecnico di Certaldo resterà alla guida della Vecchia Signora anche nella prossima stagione ... corrieredellosport.it È UFFICIALE: Luciano Spalletti ha rinnovato con la Juventus fino al 2028! "Prosegue l’esperienza di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus: è ufficiale il rinnovo in bianconero per l’allenatore toscano fino al 30 giugno 2028", ha annunciato ufficia - facebook.com facebook Juve, Spalletti rinnova il contratto fino al 2028: l'annuncio e le news in diretta #SkySport #Juventus #Spalletti #Calciomercato x.com