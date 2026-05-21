Serata in casa tra vigili urbani per vedere Palermo-Catanzaro parte un colpo di pistola | agente resta ferito
Durante una serata tra amici, tutti vigili urbani neoassunti, si trovavano in casa per guardare la partita tra Palermo e Catanzaro. A un certo punto, dall'arma di uno dei presenti è partito un colpo di pistola, ferendo un agente. La scena si è svolta senza preavviso, e l’episodio ha causato immediatamente sconcerto tra i presenti. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.
Una pizzata tra amici, tutti vigili neoassunti, per vedere insieme Palermo-Catanzaro ha rischiato di trasformarsi in tragedia quando dall'arma di uno dei presenti è partito un colpo di pistola. È successo ieri sera nella zona di via Oreto, dove un agente della polizia municipale di 32 anni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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