Serata in casa tra vigili urbani per vedere Palermo-Catanzaro parte un colpo di pistola | agente resta ferito

Durante una serata tra amici, tutti vigili urbani neoassunti, si trovavano in casa per guardare la partita tra Palermo e Catanzaro. A un certo punto, dall'arma di uno dei presenti è partito un colpo di pistola, ferendo un agente. La scena si è svolta senza preavviso, e l’episodio ha causato immediatamente sconcerto tra i presenti. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

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