Repubbliche Marinare | Pisa al terzo posto
Pisa si piazza al terzo posto tra le Repubbliche Marinare. La vittoria nella regata femminile ha portato entusiasmo alla città, che da sempre ha legato la propria identità all’Arno. Il fiume, simbolo locale, ogni giorno accompagna la vita dei cittadini, alternando momenti di gioia a quelli di riflessione. La competizione tra le Repubbliche Marinare si conclude con questa posizione per Pisa, consolidando il suo ruolo storico nel panorama marittimo italiano.
Pisa, 2 giugno 2026 – L’Arno spesso dà e, ogni tanto, toglie. Il fiume ogni giorno ci offre le sue acque – specchio della nostra identità – e ci regala pure motivi di giubilo con la vittoria nella regata femminile. Eppure l’Arno toglie: con il vento che soffia forte scombussolando piani e geometria, con le correnti che giocano brutti scherzi a chi naviga – proprio come il Galeone Rosso – al centro del suo alveo, in terza corsia. Per carità, Genova era la favoritissima, Venezia seguiva a ruota. L’ordine d’arrivo finale si è invertito, con i verdi veneti a festeggiare e i liguri a rincorrere appresso, però Pisa ha saputo dire la sua chiudendo in terza posizione più a ridosso delle migliori che del fanalino di coda Amalfi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Porto Marina di Pisa
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