Repubbliche Marinare | Pisa al terzo posto

Pisa, 2 giugno 2026 – L’Arno spesso dà e, ogni tanto, toglie. Il fiume ogni giorno ci offre le sue acque – specchio della nostra identità – e ci regala pure motivi di giubilo con la vittoria nella regata femminile. Eppure l’Arno toglie: con il vento che soffia forte scombussolando piani e geometria, con le correnti che giocano brutti scherzi a chi naviga – proprio come il Galeone Rosso – al centro del suo alveo, in terza corsia. Per carità, Genova era la favoritissima, Venezia seguiva a ruota. L’ordine d’arrivo finale si è invertito, con i verdi veneti a festeggiare e i liguri a rincorrere appresso, però Pisa ha saputo dire la sua chiudendo in terza posizione più a ridosso delle migliori che del fanalino di coda Amalfi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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