Ragazze d’oro Repubbliche Marinare | Pisa trionfa
Pisa ha vinto la gara delle Repubbliche Marinare, superando le altre città dopo il Ponte di Mezzo con un largo margine. La vittoria è stata confermata dai risultati ufficiali, con un miglioramento rispetto alle concorrenti. La competizione si è conclusa con questa affermazione per Pisa, che ha ottenuto il punteggio più alto. La manifestazione si è svolta il 2 giugno 2026 e ha visto la partecipazione di diverse città in gara.
Pisa, 2 giugno 2026 – Il sorpasso dopo il Ponte di Mezzo e la vittoria conquistata con ampio margine rispetto alle avversarie. Nella Regata femminile, Pisa gioisce: le ragazze rosse splendono nella gara di casa, tra l’esultanza del pubblico. Niente da fare per Venezia, seconda al traguardo. Terza Genova, ultima Amalfi. Ad attendere le ragazze sulla riva dell’Arno l’assessora allo sport Frida Scarpa e il sindaco Michele Conti. “Siamo emozionate, la vittoria è arrivata dopo tanti sforzi”, ha dichiarato la squadra, composta da ben 7 atlete nazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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