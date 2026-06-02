Ragazze d’oro Repubbliche Marinare | Pisa trionfa

Notizia in breve

Pisa ha vinto la gara delle Repubbliche Marinare, superando le altre città dopo il Ponte di Mezzo con un largo margine. La vittoria è stata confermata dai risultati ufficiali, con un miglioramento rispetto alle concorrenti. La competizione si è conclusa con questa affermazione per Pisa, che ha ottenuto il punteggio più alto. La manifestazione si è svolta il 2 giugno 2026 e ha visto la partecipazione di diverse città in gara.