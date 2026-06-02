Repubblica 80 anni dopo | il divario tra diritti e realtà sociale

Notizia in breve

Dopo 80 anni, il diritto alla salute rimane vulnerabile e non garantito in alcune aree, mentre la scuola pubblica fatica a ridurre i divari territoriali. Le disparità sociali e le differenze regionali si riflettono in accesso e qualità dei servizi. Nonostante le leggi, molte comunità continuano a vivere in condizioni che ostacolano l’uguaglianza. La distanza tra norme e realtà si evidenzia nei dati sulle prestazioni sanitarie e nell’istruzione nelle zone più svantaggiate.