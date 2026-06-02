Gli 80 anni della Repubblica | la svolta e i nuovi diritti

Il 2 giugno 1946 segna l’ingresso ufficiale del popolo nella vita costituzionale, oltre alla decisione tra monarchia e repubblica. Quel giorno, milioni di cittadini parteciparono al referendum che portò alla nascita della Repubblica italiana. Successivamente, vennero approvate nuove leggi e diritti fondamentali, consolidando il passaggio dalla monarchia alla forma repubblicana. Questa data rappresenta anche un momento di svolta per la partecipazione democratica e l’affermazione dei diritti civili nel Paese.

Il 2 giugno 1946 non è soltanto il giorno della scelta tra monarchia e repubblica. È il giorno in cui il popolo entra davvero nella vita costituzionale del Paese e, con il voto per la Costituente, affida ai nuovi partiti di massa le decisioni fondamentali sul destino della Nazione. La Costituzione è figlia di quel voto. E i nuovi diritti che introduce segnano il passaggio dallo stato liberale a quello democratico, dove la Repubblica ha il compito di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale» che limitano di fatto libertà e partecipazione. Cinque diritti, più di altri, raccontano questa svolta. Il primo è il diritto alla salute. Nell’Italia liberale la salute era sostanzialmente un problema individuale o di igiene pubblica. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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