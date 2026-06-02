2 giugno 80 anni fa il referendum tra Repubblica e Monarchia

Il 2 giugno 1946 si svolse il referendum che portò alla scelta tra Repubblica e Monarchia in Italia. Quella consultazione popolare vide la partecipazione di oltre 12 milioni di cittadini, con una maggioranza di circa 12 milioni che optò per la Repubblica. Alla fine della votazione, fu proclamata la nascita della Repubblica Italiana, che sostituì il Regno. Da allora, questa data viene celebrata come festa nazionale nel paese.

(Adnkronos) – La Repubblica Italiana festeggia 80 anni. Il 2 giugno 1946 si svolse il referendum sulla forma istituzionale dello Stato, che con il voto popolare condusse alla nascita della Repubblica e alla elezione di un’Assemblea Costituente, a conclusione di un complesso periodo di transizione segnato dalle azioni di movimenti e partiti antifascisti e dall'avanzata. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Referendum del 2 Giugno 1946 - Repubblica/Monarchia

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