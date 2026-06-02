Regoli di WineNews ha ricevuto il titolo di ‘Enologo ad honorem’. Il riconoscimento viene attribuito per il suo impegno nel raccontare il vino italiano, evidenziando la sua attività di divulgazione e approfondimento nel settore. La nomina è stata annunciata durante un evento dedicato al mondo del vino, alla presenza di professionisti e appassionati del settore.

Un riconoscimento per "valorizzare il costante impegno nel racconto del vino italiano attraverso WineNews, testata che dirige (e che ha fondato un quarto di secolo fa, con la moglie Irene Chiari, online dal 2000) divenuta negli anni un punto di riferimento autorevole per l’informazione vitivinicola ed enogastronomica nazionale e internazionale" e perché "la sua attività giornalistica ha contribuito in maniera significativa alla diffusione di una cultura del vino competente, indipendente e capace di interpretare le trasformazioni del settore, accompagnando produttori, enologi, media e operatori nella crescita della consapevolezza e dell’immagine del vino italiano nel mondo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Regoli di WineNews è stato nominato ’Enologo ad honorem’

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