Oggi all’Università Laurea ad honorem allo scienziato Dario Neri

Oggi all’Università di Siena si è svolta la cerimonia di consegna della laurea ad honorem in Medical Biotechnologies al professor Dario Neri. La presenza del rettore ha accompagnato l’evento, durante il quale Neri, amministratore delegato e direttore scientifico di Philogen, ha ricevuto il riconoscimento. La cerimonia ha coinvolto studenti, docenti e rappresentanti dell’ateneo.

Oggi in Rettorato all’ Università di Siena la cerimonia di conferimento della laurea ad honorem in Medical Biotechnologies al professor Dario Neri, amministratore delegato e direttore scientifico di Philogen, l’azienda biotecnologica italo-svizzera che ha co-fondato insieme ai fratelli. La cerimonia inizierà alle 11, con i saluti del rettore Roberto Di Pietra, cui seguirà la lettura delle motivazioni da parte del professor Simone Grandini, direttore del Dipartimento di Biotecnologie mediche. La laudatio è affidata al professor Alessandro Pini, presidente del Comitato per la didattica del corso di laurea. Prenderà quindi la parola il professor Dario Neri, che terrà una lectio magistralis dal titolo ’Zauberkugeln: cercando di realizzare il sogno di Paul Ehrlich’. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Oggi all’Università. Laurea ad honorem allo scienziato Dario Neri Articoli correlati L’Alma Mater premia Orsini. Laurea ad honorem in ArchitetturaAppariva visibilmente emozionato il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, ieri nell’aula magna Santa Lucia, per ricevere dal rettore Giovanni... Emanule Orsini, laurea ad honorem a Bologna: “Costruire ha un valore sociale”Bologna, 20 febbraio 2026 – “Un grande onore, ma anche una grande responsabilità verso l'ateneo, la comunità scientifica e le giovani generazioni”: è... Aggiornamenti e notizie su Dario Neri Temi più discussi: Oggi all’Università. Laurea ad honorem allo scienziato Dario Neri; Università di Siena, laurea ad honorem al professor Dario Neri; L’Università di Siena conferirà la laurea ad honorem al professor Dario Neri, Amministratore Delegato e Direttore Scientifico di Philogen; Eccellenza della ricerca accademica. Laurea ad honorem a Dario Neri: Scienziato e imprenditore. Oggi all’Università. Laurea ad honorem allo scienziato Dario NeriOggi in Rettorato all’ Università di Siena la cerimonia di conferimento della laurea ad honorem in Medical Biotechnologies al professor Dario Neri, amministratore delegato e direttore scientifico di P ... lanazione.it L’Università di Siena, laurea ad honorem a Dario NeriIl 19 marzo al Rettorato l’Università di Siena assegna la laurea ad honorem a Dario Neri, fondatore della società biotecnologica Philogen. sienafree.it L’Università di Siena conferirà la laurea magistrale ad honorem in Medical Biotechnologies al professor Dario Neri, Amministratore Delegato e Direttore Scientifico di Philogen. Figura di riferimento nel raccordo tra ricerca accademica e innovazione industriale, - facebook.com facebook