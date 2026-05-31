Cinque protagonisti hanno conferito a Matteo Zoppas il titolo di Enologo ad Honorem. La premiazione si è concentrata sul suo contributo al settore vinicolo italiano. L’export verso gli Stati Uniti ha avuto un ruolo importante nel suo lavoro, influenzando le sue scelte e strategie. Zoppas ha ricevuto riconoscimenti per il suo impegno nel promuovere il vino italiano all’estero. La cerimonia si è svolta in un contesto dedicato al settore vinicolo.

? Domande chiave Chi sono i cinque protagonisti che hanno premiato Matteo Zoppas?. Come ha influenzato il lavoro di Zoppas l'export verso gli Stati Uniti?. Perché il Governo italiano ha istituito un tavolo specifico dedicato al vino?. Quanto vale oggi il successo commerciale del vino Made in Italy?.? In Breve Export vino italiano raggiunge circa 8 miliardi di euro grazie alla qualità territoriale.. Cerimonia a Conegliano con Stevie Kim, Fabio Chies e Federico Bricolo.. Collaborazione con Meloni, Lollobrigda e Tajani tramite tavolo istituzionale dedicato.. Riconoscimento durante il 79° Congresso Nazionale di Assoenologi.. Matteo Zoppas riceve il titolo di Enologo ad Honorem ad Assoenologi a Conegliano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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