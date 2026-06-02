Aggressore lo accoltella e lo accusa falsamente di razzismo il 18enne Harry Nowak muore ammanettato in strada in Uk

Da fanpage.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 25 anni è stato condannato per l’omicidio di un 18enne avvenuto sette mesi fa a Southampton. L’aggressore aveva accoltellato la vittima e successivamente aveva accusato falsamente di razzismo. La morte si è verificata mentre la vittima era ammanettata in strada. Il caso ha suscitato un acceso dibattito pubblico nel Regno Unito.

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Il caso ha scatenato un'accesa polemica nel Regno Unito dove il 25enne nelle scorse ore è stato condannato per l'omicidio del 18enne avvenuto sette mesi fa in strada a Southampton. Dopo la diffusione del video in cui si vede la vittima ammanettata a terra mentre sta morendo, la polizia britannica si è scusata per l'accaduto dicendo di essere stata ingannata da una chiamata di emergenza dell'aggressore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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