Aggressore lo accoltella e lo accusa falsamente di razzismo il 18enne Harry Nowak muore ammanettato in strada in Uk

Notizia in breve

Un uomo di 25 anni è stato condannato per l’omicidio di un 18enne avvenuto sette mesi fa a Southampton. L’aggressore aveva accoltellato la vittima e successivamente aveva accusato falsamente di razzismo. La morte si è verificata mentre la vittima era ammanettata in strada. Il caso ha suscitato un acceso dibattito pubblico nel Regno Unito.