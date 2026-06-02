Aggressore lo accoltella e lo accusa falsamente di razzismo il 18enne Harry Nowak muore ammanettato in strada in Uk
Un uomo di 25 anni è stato condannato per l’omicidio di un 18enne avvenuto sette mesi fa a Southampton. L’aggressore aveva accoltellato la vittima e successivamente aveva accusato falsamente di razzismo. La morte si è verificata mentre la vittima era ammanettata in strada. Il caso ha suscitato un acceso dibattito pubblico nel Regno Unito.
Il caso ha scatenato un'accesa polemica nel Regno Unito dove il 25enne nelle scorse ore è stato condannato per l'omicidio del 18enne avvenuto sette mesi fa in strada a Southampton. Dopo la diffusione del video in cui si vede la vittima ammanettata a terra mentre sta morendo, la polizia britannica si è scusata per l'accaduto dicendo di essere stata ingannata da una chiamata di emergenza dell'aggressore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Britains George Floyd moment | Patrick Christys on the public response to Henry Nowaks murder
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