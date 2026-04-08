Il Wireless Music Festival è stato cancellato dopo che il governo britannico ha vietato l’ingresso nel Regno Unito a Kanye West. La decisione, presa dopo settimane di controversie, ha portato all’annullamento della partecipazione del rapper come artista principale dell’evento. La misura ha causato disagi agli organizzatori e ai partecipanti, modificando i programmi già stabiliti. La cancellazione si è verificata in concomitanza con il divieto di ingresso a West nel paese.

Dopo settimane di controversie, alla fine il governo britannico ha vietato a Kanye West l’ingresso nel Regno Unito: conseguenza diretta della decisione, è stata la cancellazione del Wireless Music Festival, al quale il rapper avrebbe dovuto partecipare come headliner. West, ora legalmente noto come Ye, avrebbe dovuto essere l’artista principale per tutte e tre le giornate della manifestazione, prevista a luglio, e lunedì aveva presentato domanda per l’ autorizzazione elettronica di viaggio (ETA), ma questa è stata bloccata dalle autorità. Un portavoce del festival londinese ha confermato che i clienti che avevano già acquistato i biglietti saranno rimborsati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il Wireless Music Festival è stato cancellato dopo che a Kanye West è stato vietato l’ingresso nel Regno Unito

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Wireless Festival cancelled after Kanye West banned from UK

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