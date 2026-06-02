Il manager ha portato la squadra, appena promossa in Championship, in Europa League al suo primo tentativo. Dopo aver preso in mano il club e guidato la promozione, ora si trova tra i candidati a miglior allenatore dell’anno. Ha sottolineato che il risultato è stato raggiunto grazie al contributo del gruppo, definendo il traguardo un successo condiviso. Per rafforzare ulteriormente la rosa, ha dichiarato che servono altri giocatori, specificamente un ulteriore Xhaka.

Da una salvezza che da neopromossa sapeva di missione difficile, se non impossibile, a un posto nella prossima Europa League. È cambiato così tanto l’orizzonte del Sunderland nel 2025-26, trasformatosi in una torta meravigliosamente cucinata dal tecnico Regis Le Bris la cui ciliegina è il settimo posto finale, davanti al Chelsea e al Newcastle, i rivali di sempre. C’è tanto del 50enne tecnico, debuttante in Premier League come tanti dei suoi giocatori, in questa che è una delle imprese più clamorose della stagione inglese. Mr. Le Bris, si aspettava di finire così? “Il nostro obiettivo nell’ultima partita era battere il Chelsea, l’unico risultato che ci avrebbe portato in Europa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Regis Le Bris: "Il mio Sunderland da neopromosso all'Europa League. Ora però servono altri Xhaka"

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