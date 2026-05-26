Il Sunderland vola in Europa | una favola da docuserie con un pizzico di Roma

Il Sunderland ha conquistato una qualificazione europea, con una vittoria che ha suscitato entusiasmo tra i tifosi allo Stadium of Light. La squadra ha ottenuto un risultato che non si vedeva da più di 50 anni, portando i sostenitori in festa. La partita ha visto il club protagonista di un successo che ha segnato un ritorno in competizioni internazionali, con il pubblico in delirio per il traguardo raggiunto.

Il cielo si colora di bianco e rosso allo Stadium of Light, mentre sul prato verde si consuma una festa che i tifosi locali non vivevano da oltre mezzo secolo. Era il lontano 1973 quando il Sunderland si qualificò per l’ultima volta a una competizione europea, grazie alla storica vittoria della FA Cup ottenuta militando in Seconda Divisione. Oggi, a 53 anni di distanza, la realtà supera persino la sceneggiatura della celebre serie Sunderland ‘Till I Die. Da neopromossa, la squadra ha centrato un clamoroso settimo posto, piegando all’ultima giornata il Chelsea nello spareggio decisivo per l’ Europa League. Dietro a questa incredibile impresa del Sunderland in Premier League, tuttavia, si nasconde una fitta trama di mercato che porta direttamente alla Capitale d’Italia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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