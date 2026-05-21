Douglas Luiz Europa League vinta da comparsa | ora il bivio futuro Spalletti non ha perso la curiosità
Douglas Luiz ha partecipato alla vittoria in Europa League con la sua squadra in modo decisivo, contribuendo alla conquista del trofeo. Attualmente si trova a un punto di svolta nella sua carriera, con molte opzioni aperte per il futuro. L’allenatore della squadra sta ancora monitorando le sue prestazioni e dimostra interesse nel valutarne le potenzialità, anche durante i test alla Continassa. La situazione del centrocampista resta sotto osservazione in vista delle prossime decisioni contrattuali e di mercato.
Koopmeiners nuovo Arthur? La Juventus ha già fatto una comunicazione al suo entourage. La strategia per cederlo Alisson Juve, il brasiliano vuole mantenere la parola data: intesa blindata. Cosa manca Bernardo Silva dice no alla Juventus: scelta un’altra destinazione. 2 piani B per i bianconeri Cambiaso via in estate? La Juve il sostituto lo potrebbe avere già in casa. Ecco di chi si tratta Juventus Next Gen, prima volta con l’U23 per 10 ragazzi della Primavera: da Montero a Elimoghale, ecco chi ha giocato il Trofeo dell’Armonia Sportiva Brambilla orgoglioso: «Stagione ottima, mai perso di vista il nostro obiettivo primario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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