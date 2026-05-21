Douglas Luiz Europa League vinta da comparsa | ora il bivio futuro Spalletti non ha perso la curiosità

Douglas Luiz ha partecipato alla vittoria in Europa League con la sua squadra in modo decisivo, contribuendo alla conquista del trofeo. Attualmente si trova a un punto di svolta nella sua carriera, con molte opzioni aperte per il futuro. L’allenatore della squadra sta ancora monitorando le sue prestazioni e dimostra interesse nel valutarne le potenzialità, anche durante i test alla Continassa. La situazione del centrocampista resta sotto osservazione in vista delle prossime decisioni contrattuali e di mercato.

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