Douglas Luiz Europa League vinta da comparsa | ora il bivio futuro Spalletti non ha perso la curiosità

Da juventusnews24.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Douglas Luiz ha partecipato alla vittoria in Europa League con la sua squadra in modo decisivo, contribuendo alla conquista del trofeo. Attualmente si trova a un punto di svolta nella sua carriera, con molte opzioni aperte per il futuro. L’allenatore della squadra sta ancora monitorando le sue prestazioni e dimostra interesse nel valutarne le potenzialità, anche durante i test alla Continassa. La situazione del centrocampista resta sotto osservazione in vista delle prossime decisioni contrattuali e di mercato.

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