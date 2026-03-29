Umbria interventi di manutenzione e nuove realizzazioni | l’elenco dei lavori previsti nel triennio 2026 2028

La giunta regionale ha approvato il programma triennale delle opere per il periodo 2026-2028 con una delibera adottata l’11 marzo 2026. La delibera, firmata dall’assessore competente, include interventi di manutenzione e nuove costruzioni in tutta l’Umbria. L’elenco dettagliato dei lavori è stato pubblicato insieme alla delibera, che definisce le priorità e gli interventi programmati nel triennio.

Con delibera n. 238 dell’11 marzo 2026 la giunta regionale, su proposta dell’assessore Francesco De Rebotti, ha adottato il programma triennale delle opere previste per il triennio 20262028. Per la realizzazione delle opere nelle annualità 2026, 2027 e 2028 è stato stilato un quadro delle risorse necessarie all’attuazione del programma. L’importo totale previsto e calcolato sommando le tre annualità ammonta ad oltre 78 milioni di euro (del dettaglio, 78.604.180,33 euro). I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento e la disponibilità finanziaria è suddivisa su tre anni (nel primo anno previsti 12. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Umbria, interventi di manutenzione e nuove realizzazioni: l’elenco dei lavori previsti nel triennio 2026/2028 Articoli correlati Disabilità, “Umbria per tutti": ecco il piano d'azione regionale: oltre 14 milioni in più per il triennio 2026-2028Più fondi, ma soprattutto un nuovo approccio per la gestione delle disabilità e del supporto al progetto di vita. Nel triennio 2026-2028 il Polo del ’900 punta su IA e realtà aumentataIl Polo del ’900 di Torino taglia il traguardo dei dieci anni e non lo fa solo per celebrare il passato, ma per blindare il proprio futuro. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Umbria interventi di manutenzione e... Temi più discussi: Umbria, interventi di manutenzione e nuove realizzazioni: l’elenco dei lavori previsti nel triennio 2026/2028; Cantieri stradali: le nuove procedure operative della Regione Umbria per la segnaletica di sicurezza; L’Assemblea legislativa approva il disegno di legge Omnibus; La sanità territoriale si rafforza, taglio del nastro per la Casa della Comunità di Nocera Umbra. Piano di manutenzioni diffuseORVIETO Ammontano a oltre 230mila euro gli interventi di manutenzione sulla viabilità cittadina programmati dall’assessorato ai lavori pubblici del Comune. Nel dettaglio, sono stati affidati i lavori ... lanazione.it Il futuro della navigazione. Interventi strutturali per la sicurezza delle rotteL’associazione Il Lago al Centro fa il punto della situazione: servono dragaggi, manutenzione e mezzi per garantire l’operatività immediata . lanazione.it Where history meets the sky. In Umbria, history isn't just a visit. It's an experience. L'incanto sospeso. Campello Alto is a fortified medieval castle overlooking the legendary Clitunno Springs. Surrounded by ancient olive trees, this village has guarded the sil - facebook.com facebook #RassegnaStampa #Umbria #26marzo #UniPg giù nel ranking mondiale Esplosivo bancomat di Strozzacapponi colpo fallito Agricoltura prezzi grano e concime alle stelle #Csm #Cantone lascia PG per Salerno #Umbria #News #Terni #Perugia x.com