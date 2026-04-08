Dalla Regione 115 milioni per i Comuni siciliani | disponibili fondi per mutui e opere pubbliche

La Regione Siciliana ha approvato un piano di riparto di 115 milioni di euro, destinati ai Comuni dell’isola tramite il Fondo per investimenti per l’anno 2026. La decisione è stata presa con un decreto del presidente regionale, che ricopre anche il ruolo di assessore ad interim per le Autonomie locali. I fondi sono destinati a sostenere mutui e lavori pubblici nei diversi comuni della regione.

È stato approvato con decreto del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, in qualità di assessore ad interim per le Autonomie locali, il piano di riparto dei 115 milioni di euro del bilancio regionale destinati per il 2026 al Fondo per investimenti dei Comuni siciliani.Le risorse. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Le opere pubbliche 2026. Investimenti per 3 milioni grazie a Pnrr e RegioneOpere pubbliche a Santo Stefano Magra: la giunta comunale ha adottato il programma triennale (l’approvazione spetta al consiglio comunale, insieme al... Spiagge più pulite e attrezzate, dalla Regione 8,8 milioni per i litorali sicilianiSpiagge libere più pulite e meglio attrezzate in vista della prossima stagione estiva. Temi più discussi: In Basilicata calano consumi beni durevoli; Dalla Regione 239 milioni per imprese, famiglie e occupazione; Tor Vergata, consegnati gli ultimi 42 alloggi popolari costruiti dalla Regione Lazio; EMILIA-ROMAGNA: Agricoltura, dalla Regione 50 milioni per aziende agricole montane. Sanità, dalla Regione in arrivo 154 milioni per nuovi reparti e apparecchiature tecnologicheI fondi, risultanti dagli utili ottenuti nell’esercizio 2023-24, saranno distribuiti tra le Asl, i policlinici e le aziende ospedaliere di Roma e di tutto il Lazio ... romatoday.it Dalla Regione Fvg 48,1 milioni per valorizzare il personale sanitario(ANSA) - TRIESTE, 26 MAR - La Regione Friuli Venezia Giulia mette a disposizione 48,1 milioni per valorizzare il personale della sanità pubblica regionale. È quanto è emerso alla fine dell'incontro tr ... msn.com Claudio Baglioni riceve il premio «Ambasciatore della Bellezza 2026» dalla Regione Veneto x.com Lo stadio Barbera da riqualificare anche in vista di Euro2032. Fondi anche dalla Regione: il presidente Schifani e il sindaco di Palermo Lagalla hanno formalizzato il sostegno economico per circa 150 milioni sui 300 ritenuti necessari. Il resto sarà a carico del - facebook.com facebook