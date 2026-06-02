Regione Calabria e Guardia costiera insieme per la tutela del patrimonio marino-costiero

Da reggiotoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Regione Calabria ha avviato una collaborazione con la Guardia costiera per rafforzare le attività di tutela del patrimonio marino e costiero. Le due istituzioni lavorano insieme per il monitoraggio ambientale, il controllo delle attività illegali e la salvaguardia delle risorse marine. Sono stati intensificati i controlli nelle aree protette e lungo le coste, con l’obiettivo di prevenire danni e illegalità. La cooperazione mira a garantire una gestione più efficace delle risorse naturali nella regione.

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La Regione Calabria compie un nuovo passo nella tutela e nella valorizzazione del proprio patrimonio marino e costiero. Su proposta dell’assessore all’Ambiente, Antonio Montuoro, la giunta regionale ha nell’ultima riunione approvato la bozza di protocollo d’intesa tra la Regione Calabria e il. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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