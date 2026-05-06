Reggio Calabria | nuovo patto per la tutela del patrimonio immobiliare

A Reggio Calabria è stato firmato un nuovo accordo tra proprietari e artigiani per la tutela del patrimonio immobiliare locale. L’obiettivo è migliorare la gestione degli immobili destinati alle imprese, creando un collegamento più solido tra le parti coinvolte. La collaborazione mira a rafforzare la protezione del territorio e a favorire interventi più efficaci nel settore immobiliare. Questa iniziativa interessa direttamente le imprese reggine e le attività artigianali presenti sul territorio.

? Cosa scoprirai Come cambierà la gestione degli immobili per le imprese reggine?. Perché l'unione tra proprietari e artigiani protegge meglio il territorio?. Quali nuovi strumenti pratici avranno a disposizione gli associati?. Come influirà questo accordo sulle strategie finanziarie delle piccole aziende?.? In Breve Antonello Fragomeni sottolinea il legame tra gestione finanziaria e beni immobiliari.. La sinergia mira a superare la frammentazione delle competenze nel territorio reggino.. L'accordo integra competenze edilizie e gestionali per le imprese della provincia.. Il supporto coordinato coinvolge l'intera Città Metropolitana di Reggio Calabria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Calabria: nuovo patto per la tutela del patrimonio immobiliare Notizie correlate Mercato immobiliare, la provincia di Reggio Calabria è il territorio più economico per le locazioniNel primo trimestre del 2026 il mercato immobiliare della Calabria ha visto lo stock di case in affitto (+25%) e i canoni (+20%) aumentare... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Una nuova visione dell’Area dello Stretto: incontro pubblico il 16 maggio a Reggio Calabria; Insediato il nuovo presidente del Tribunale di Reggio Calabria; La clericalata della settimana, 18: i candidati di Reggio Calabria si confrontano in parrocchia; Reggio Calabria: presentata la lista del Pd per Battaglia. Il candidato sindaco: Proponiamo cose serie e realizzabili. Non portiamo indietro le lancette della storia della città. Reggio, cosche in subbuglio: c'è un nuovo pentito di 'ndranghetaReggio Calabria c'è un nuovo collaboratore di giustizia. Si tratta di Antonino Randisi, esponente delle cosche di 'ndrangheta di Archi. Nelle settimane scorse, Randisi ha scelto di saltare il fosso ... rainews.it 'Ndrangheta, nuovo pentito a Reggio CalabriaA Reggio Calabria c'è un nuovo collaboratore di giustizia. Si tratta di Antonino Randisi, esponente delle cosche di 'ndrangheta di Archi. Nelle settimane scorse, Randisi ha scelto di saltare il fosso ... ansa.it Un grosso in bocca al lupo ai candidati della Lega a Reggio Calabria. Una città che merita tanto e da cui dipenderà molto il futuro del nostro Paese che ha bisogno del Ponte e di tutte le opere che questo Governo sta realizzando con risorse e un impegno sen - facebook.com facebook