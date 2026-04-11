Tutela del mare e sicurezza gli studenti a lezione sulle motovedette della guardia costiera
In occasione della Giornata del Mare e della cultura marinara, l’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Agata di Militello e l’Ufficio Locale marittimo di Capo d’Orlando hanno organizzato un evento presso il porto turistico di Capo d’Orlando. L’obiettivo è stato quello di coinvolgere gli studenti in una giornata dedicata alla tutela del mare e alla sicurezza, offrendo loro l’opportunità di conoscere da vicino le motovedette della guardia costiera.
In occasione della Giornata del Mare e della cultura marinara, l’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Agata di Militello e l’Ufficio Locale marittimo di Capo d’Orlando hanno promosso una significativa iniziativa presso il porto turistico orlandino, coinvolgendo attivamente gli studenti del.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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