L’altro biglietto da visita della quarta edizione della " Regina Ribelle 2026 ", cioè la festa incontro promossa dal Consorzio della Vernaccia di San Gimignano, è una ’prima’ internazionale di arte visiva della personale " Sospesi " dello scultore Stefano Bombardieri. Opere accoglienti, ammirate e fotografate da una folta platea di visitatori, oltre che da coloro che hanno partecipato a "Regina Ribelle": il dorato Rinoceronte (nella foto in piazza Duomo), l’elefante in Cisterna e nel parco della Rocca. La mostra "Sospesi" Bombardieri riproposta, fino al 12 giugno, fra le pareti della galleria "Isculpture" di via San Giovanni. L’artista bresciano propone i suoi "Sospesi" in giro nel mondo, fra scultura, disegni e progetti, ora per la prima volta al pubblico multilingue di San Gimignano, in occasione appunto della "Regina Ribelle". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Regina ribelle", in mostra i "Sospesi" di Bombardieri

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