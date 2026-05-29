Domani e domenica, il centro di San Gimignano ospita i festeggiamenti dedicati alla 'Regina Ribelle'. Durante le due giornate, la città si anima con degustazioni di prodotti locali e spettacoli pubblici. Le celebrazioni si svolgono nel cuore storico, coinvolgendo residenti e visitatori in eventi che richiamano le tradizioni della zona. La manifestazione durerà due giorni, offrendo un’occasione per scoprire le usanze e la cultura locale attraverso momenti di intrattenimento e assaggi gastronomici.

Per due giorni, domani e domenica, il cuore della città delle torri brinda e festeggia a calici alzati la ‘ Regina Ribelle ’. Tradotto festa della Vernaccia di San Gimignano Wine Fest. Quel vino bianco conosciuto e apprezzato da palati fini nel mondo enolgico e nella enogastronomia dal sapore amarognolo con accogliente retrogusto da servire piuttosto freddo. Su il sipario sotto le torri dove va in scena nel palcoscenico a cielo aperto delle piazze del Duomo e Cisterna la Prima 2026 Regina Ribelle. La Vernaccia di San Gimignano appunto. Una fiera fra degustazioni, spettacoli, arte, scultura firmata, musica dal vivo dei Dj in Rocca e via dicendo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Gimignano e le tradizioni. I giorni della ‘Regina Ribelle’ tra degustazioni e spettacoli

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