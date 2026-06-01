regina ribelle successo per la vernaccia

Dai salotti buoni le piazze sotto le torri si è abbassato il sipario della due giorni dedicata alla " Regina Ribelle " Vernaccia. Di San Gimignano. Fra storia e cultura sociale vitivinicola. Testo e regia " Consorzio della Vernaccia San Gimignano " che dal ’72 continua il cammino del primo e secolare bianco vino Doc italiano. Festa nella festa nella quarta edizione della nuova denominazione " Regina Ribelle 2026 Wine Fest ". Il biglietto da visita di 25 vetrine nelle piazze di degustazione dei produttori di varie tipologie di annata Vernaccia di San Gimignano. Fra un sorso e l’altro, in questo Wine Fest non sono mancate lezioni sul bianco vino e la relativa denominazione nell’aula magna della loggia del teatro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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