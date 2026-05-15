Umbria nota a Salvini | pendolari verso Roma in un calvario ferroviario

Nell'Umbria, i pendolari che viaggiano tra Terni e Foligno stanno affrontando disagi crescenti a causa di lavori ferroviari e cantieri legati al PNRR. La Regione ha annunciato la possibilità di bloccare temporaneamente i treni regionali diretti a Roma, mentre il ministro ha commentato la situazione. La questione riguarda principalmente l’impatto dei cantieri sulla regolarità dei collegamenti e le ripercussioni sulla mobilità quotidiana dei pendolari. La situazione resta in evoluzione, con possibili interventi e decisioni imminenti.

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