La Statale 554 rimane bloccata, causando notevoli disagi ai pendolari che devono raggiungere Cagliari. La situazione ha portato alla presentazione di un’interrogazione in Consiglio Regionale da parte di un rappresentante politico, che chiede chiarimenti sulla causa del blocco e sulle eventuali soluzioni in corso. I pendolari continuano a subire le conseguenze di questa interruzione, senza ancora una data certa per la ripresa normale del traffico.

? Cosa sapere Alessandro Sorgia presenta interrogazione in Consiglio Regionale sul blocco della Statale 554.. Il traffico tra Quartucciu e Monserrato aumenta per le limitazioni in Via Roma.. Alessandro Sorgia ha presentato un’interrogazione urgente in Consiglio Regionale per denunciare il collasso della Statale 554, l’arteria che collega l’hinterland cagliaritano e che oggi si trova paralizzata da incidenti e code interminabili. La tensione è palpabile tra i pendolari dell’Area Vasta di Cagliari, per i quali il tragitto quotidiano verso il lavoro o il rientro a casa si è trasformato in una prova di resistenza psicologica e fisica. Quello che dovrebbe essere un normale spostamento extraurbano è diventato un calvario laico che drena tempo prezioso, carburante e serenità mentale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Statale 554 paralizzata: il calvario dei pendolari verso Cagliari

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