La difesa dell'anarchico Alfredo Cospito ha presentato un reclamo al tribunale di Sorveglianza di Roma contro la decisione del ministero della Giustizia di prorogare di altri due anni il regime di detenzione speciale, il cosiddetto 41bis. La richiesta si basa sulla contestazione della misura, adottata in relazione alle manifestazioni di solidarietà nei suoi confronti. La questione riguarda il mantenimento di questa forma di detenzione, considerata da alcune parti come una misura limitativa dei diritti dell'imputato.

Lecce, arrestato giovane anarchico. Messaggi pro Cospito e un manuale per ordigni È stato presentato dalla difesa dell'anarchico Alfredo Cospito il reclamo al tribunale di Sorveglianza di Roma contro la decisione del ministero della Giustizia di rinnovare per due anni il regime di detenzione del 41bis. La decisione era stata notificata al difensore lo scorso 30 aprile a pochi giorni dalla scadenza del provvedimento. Cospito, che si trova detenuto a Sassari, è al regime del carcere duro dal 2022. "Nel provvedimento del ministero che sarà oggetto del reclamo vengono evidenziate le manifestazioni che hanno elevato Cospito a vittima e in... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - “Colpevolizzato per le manifestazioni di solidarietà”. Cospito chiede la revoca del 41 bis

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