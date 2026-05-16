Nella mattinata di ieri, in Spagna, è stato fermato un uomo di 60 anni, noto nel mondo criminale con il soprannome di “Pierino il pompiere”. Si tratta di un individuo ritenuto dagli investigatori il reggente di un clan camorristico di Secondigliano. L’arresto è arrivato dopo mesi di latitanza, in una località della provincia di Alicante. La sua identificazione e cattura sono state confermate da fonti ufficiali, che hanno anche comunicato la sua appartenenza all’organizzazione criminale.

Pietro Izzo, 60 anni, conosciuto negli ambienti criminali come “Pierino il pompiere” e considerato dagli investigatori il reggente del clan Licciardi di Secondigliano, è stato arrestato ieri mattina ad Alicante, in Spagna, dopo mesi di latitanza. A tradirlo sarebbero stati i movimenti dei familiari, impegnati nell’organizzazione di un viaggio verso la località spagnola, dettaglio che ha acceso i sospetti della polizia. L’uomo era ricercato dal giugno scorso nell’ambito di un’inchiesta per estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di un imprenditore edile. Nella stessa operazione erano già finiti in manette Luca Gelsomino e Giovanni Napoli, ritenuti suoi complici. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Camorra, arrestato in Spagna il reggente del clan Licciardi: è Pietro Izzo

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