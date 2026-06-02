Regata delle Repubbliche Marinare nelle acque dell’Arno dopo sette anni trionfa Venezia video
Venezia ha vinto la 71ª edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare italiane, disputata sulle acque dell’Arno. La competizione si è svolta dopo sette anni di assenza, con le imbarcazioni che si sono sfidate lungo il fiume. La vittoria è arrivata al termine di una gara combattuta tra le squadre delle diverse repubbliche storiche. La regata ha visto la partecipazione di più equipaggi, con il pubblico presente lungo le sponde del fiume.
Venezia si aggiudica la 71ª edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane sulle acque dell’Arno. Al secondo posto Genova. Pisa arriva terza, seguita da Amalfi. Al Galeone verde di Venezia la vittoria mancava dal 2019 nelle acque casalinghe. La manifestazione, tornata a Pisa dopo quattro anni, aveva preso il via nel primo pomeriggio con la regata femminile, dove le ragazze del Galeone rosso di Pisa si sono imposte su Venezia arrivata seconda, seguita da Genova e Amalfi. La barca di Genova è stata squalificata per avere toccato una boa. Regata storica, il trionfo di Venezia. Le quattro imbarcazioni che rappresentano le Antiche Repubbliche Marinare si sono sfidate sulla distanza dei 1. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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