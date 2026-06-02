Regata delle Repubbliche Marinare nelle acque dell’Arno dopo sette anni trionfa Venezia video

Notizia in breve

Venezia ha vinto la 71ª edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare italiane, disputata sulle acque dell’Arno. La competizione si è svolta dopo sette anni di assenza, con le imbarcazioni che si sono sfidate lungo il fiume. La vittoria è arrivata al termine di una gara combattuta tra le squadre delle diverse repubbliche storiche. La regata ha visto la partecipazione di più equipaggi, con il pubblico presente lungo le sponde del fiume.