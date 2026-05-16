Regata delle Antiche Repubbliche Marinare le acque dell' Arno accolgono l' edizione 2026

Da pisatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le acque dell'Arno si preparano ad accogliere l'edizione 2026 della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, giunta alla sua 71ª edizione. La manifestazione, di origine storica, si svolge sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica ed è organizzata per celebrare le tradizioni delle antiche repubbliche marinare italiane. Quest'anno, l'evento si terrà a Pisa, con i remi pronti a sfidarsi in una competizione che richiama l'attenzione di molte persone.

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Si scaldano i motori, anzi.i remi per la 71ª edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, la manifestazione di rievocazione storica promossa sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, che quest'anno sarà ospitata da Pisa. L’appuntamento è fissato per martedì 2 giugno. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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