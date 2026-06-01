Regata delle Repubbliche Marinare tutto pronto per la sfida sulle acque dell' Arno
Quattro equipaggi delle Repubbliche Marinare stanno effettuando prove in Arno, in vista di una regata. Oggi le imbarcazioni di Amalfi, Genova, Venezia e Pisa hanno testato le proprie barche in acqua. La giornata si è concentrata sulle prove di allenamento prima della competizione. Le prove si sono svolte nel corso della mattinata, senza incidenti segnalati. La regata è prevista nelle prossime settimane.
Giornata di prove quella di oggi in Arno per i quattro equipaggi delle Repubbliche Marinare. Da questa mattina, infatti, gli equipaggi di Amalfi, Genova, Venezia e Pisa stanno provando le rispettive barche in acqua.Tutto è ormai pronto per lo svolgimento della 71ª edizione della Regata delle. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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