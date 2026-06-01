Regata delle Repubbliche Marinare tutto pronto per la sfida sulle acque dell' Arno

Notizia in breve

Quattro equipaggi delle Repubbliche Marinare stanno effettuando prove in Arno, in vista di una regata. Oggi le imbarcazioni di Amalfi, Genova, Venezia e Pisa hanno testato le proprie barche in acqua. La giornata si è concentrata sulle prove di allenamento prima della competizione. Le prove si sono svolte nel corso della mattinata, senza incidenti segnalati. La regata è prevista nelle prossime settimane.