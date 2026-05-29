amalfi pronta per la regata delle repubbliche marinare 2026 a pisa

Notizia in breve

Amalfi si sta preparando per partecipare alla 71ª edizione della Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare, che si terrà a Pisa il 2 giugno 2026. La manifestazione si svolgerà sulle acque dell’Arno e coinvolgerà le rappresentative delle antiche repubbliche marinare italiane. La città si sta organizzando per l’evento, con squadre e imbarcazioni pronte per la competizione.