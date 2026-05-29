Amalfi pronta per la Regata delle Repubbliche Marinare 2026 a Pisa
Amalfi si sta preparando per partecipare alla 71ª edizione della Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare, che si terrà a Pisa il 2 giugno 2026. La manifestazione si svolgerà sulle acque dell’Arno e coinvolgerà le rappresentative delle antiche repubbliche marinare italiane. La città si sta organizzando per l’evento, con squadre e imbarcazioni pronte per la competizione.
Amalfi si prepara a volare a Pisa per la 71esima edizione della Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare, in programma martedì 2 giugno 2026 sulle acque dell’Arno. Il galeone azzurro del cavallo alato sarà protagonista della nuova sfida remiera che vedrà confrontarsi, come da tradizione, le quattro antiche Repubbliche Marinare: Amalfi, Genova, Venezia e Pisa. L’evento si articolerà in due momenti principali: il corteo storico, con circa trecento figuranti impegnati a far rivivere personaggi e atmosfere delle antiche Repubbliche, e la gara agonistica tra i quattro galeoni. Amalfi cerca l’impresa sull’Arno. La gara di Pisa rappresenta l’unica tappa della Regata che si svolge su un corso d’acqua fluviale. 🔗 Leggi su Zon.it
Il cavallo alato vola a Pisa: Amalfi pronta per la 71esima Regata delle Repubbliche Marinare
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