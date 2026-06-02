Recorded Future Announces Strategic Partnership with Wipro to Deliver AI-Powered Threat Intelligence at Global Enterprise Scale
Recorded Future e Wipro hanno annunciato una collaborazione strategica per offrire intelligence sulle minacce informatiche potenziata dall’intelligenza artificiale. La partnership mira a integrare nuove capacità di sicurezza nel portafoglio di servizi di Wipro, includendo una soluzione di monitoraggio del brand e gestione delle minacce. L’obiettivo è aumentare la copertura e l’efficacia delle misure di difesa digitale a livello globale, con un focus su scala e automazione.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Partnership to expand cybersecurity capabilities, powering a new managed intelligence and brand monitoring offering across the Wipro CyberShieldSM portfolio. BOSTON and BENGALURU, India, June 2, 2026 PRNewswire — Recorded Future, the world’s largest threat intelligence company, today announced a strategic partnership with Wipro Limited, a leading AI-powered technology services and consulting company, to expand intelligence-led cybersecurity services for global enterprises. Together, the companies will launch a Managed Threat Intelligence and Brand Monitoring service under Wipro’s MSSP portfolio.... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
From Launch Manager to Strategic Partner: Rethinking Product Marketings Role
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