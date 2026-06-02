recorded future announces strategic partnership with wipro to deliver ai powered threat intelligence at global enterprise scale

Notizia in breve

Recorded Future e Wipro hanno annunciato una collaborazione strategica per offrire intelligence sulle minacce informatiche potenziata dall’intelligenza artificiale. La partnership mira a integrare nuove capacità di sicurezza nel portafoglio di servizi di Wipro, includendo una soluzione di monitoraggio del brand e gestione delle minacce. L’obiettivo è aumentare la copertura e l’efficacia delle misure di difesa digitale a livello globale, con un focus su scala e automazione.