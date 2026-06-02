Recorded Future Announces Strategic Partnership with Wipro to Deliver AI-Powered Threat Intelligence at Global Enterprise Scale

Da corrieretoscano.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Recorded Future e Wipro hanno annunciato una collaborazione strategica per offrire intelligence sulle minacce informatiche potenziata dall’intelligenza artificiale. La partnership mira a integrare nuove capacità di sicurezza nel portafoglio di servizi di Wipro, includendo una soluzione di monitoraggio del brand e gestione delle minacce. L’obiettivo è aumentare la copertura e l’efficacia delle misure di difesa digitale a livello globale, con un focus su scala e automazione.

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Partnership to expand cybersecurity capabilities, powering a new managed intelligence and brand monitoring offering across the Wipro CyberShieldSM portfolio.  BOSTON and BENGALURU, India, June 2, 2026 PRNewswire — Recorded Future, the world’s largest threat intelligence company, today announced a strategic partnership with Wipro Limited, a leading AI-powered technology services and consulting company, to expand intelligence-led cybersecurity services for global enterprises.  Together, the companies will launch a Managed Threat Intelligence and Brand Monitoring service under Wipro’s MSSP portfolio.... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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