Re Carlo Meghan Markle furiosa con Harry Pochi soldi deve fare di più

Meghan Markle avrebbe mostrato disappunto verso Harry, criticando la sua gestione finanziaria e dicendo che deve fare di più. Le tensioni tra i due si sono acuite nelle ultime settimane, anche a causa della decisione di Harry di trascorrere le vacanze estive con i figli in Inghilterra. La questione economica sembra aver alimentato il confronto tra i due, senza che siano stati resi pubblici dettagli specifici.

Fra Meghan Markle e Harry sarebbero nate, nelle ultime settimane, nuove tensioni. A causarle la volontà di Harry di trascorrere le vacanze estive con i figli in Inghilterra, ma anche questioni finanziarie. Meghan Markle stanca di Harry: colpa delle finanze di famiglia. Una fonte ha infatti svelato nel programma di Rob Shuter Naughty But Nice, che Meghan Markle e Harry avrebbero avuto un forte scontro per via delle finanze della coppia. In particolare l’ex attrice sarebbe stufa del comportamento del marito che si comporterebbe “da principe” e farebbe poco per contribuire alle finanze della coppia. Da quando vivono in California i Sussex avrebbero adottato uno stile di vita piuttosto dispendioso. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Meghan Markle Furious As Prince Harrys Royal Future Collapses Inside Palace Crisis

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