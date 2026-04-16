Re Carlo sarebbe arrabbiato a causa delle recenti vicende legate al viaggio di Harry e Meghan Markle in Australia. Secondo fonti vicine alla corona, il sovrano avrebbe espresso disappunto per le modalità con cui si stanno svolgendo gli eventi. Le tensioni tra i membri della famiglia reale e il duca e la duchessa di Sussex sembrano aver portato a una situazione di scontento all’interno del palazzo.

Re Carlo sarebbe furioso per la piega che sta prendendo il viaggio di Harry e Meghan Markle in Australia. Si dice che abbiano programmato certe visite per “ripulire” la loro immagine, sfruttando i legami con la Famiglia Reale. Eclatante in questo senso, la visita all’ospedale pediatrico. Ma il Sovrano non sarebbe il solo ad avercela coi Sussex. Ad essere presa di mira in particolare è stata la Duchessa dopo la sua apparizione al MasterChef locale. Re Carlo non può tollerare il gesto di Harry. Ci sono voci discordanti sull’atteggiamento di Re Carlo nei confronti di Harry. Alcune sostengono che Sua Maestà sia pronta a perdonare il figlio e addirittura sta prendendo in seria considerazione la possibilità di invitarlo a Sandringham la prossima estate.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo furioso, il complotto di Harry e Meghan Markle in Australia

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