Re Carlo chiama Harry | l’accordo prima del viaggio in Australia con Meghan Markle

Re Carlo avrebbe contattato direttamente Harry prima del viaggio in Australia con Meghan Markle. La visita dei duchi di Sussex in Australia sta attirando l’attenzione di Buckingham Palace, che sembra preoccupata per i dettagli dell’evento. Secondo fonti vicine alla famiglia reale, ci sarebbero stati scambi di comunicazioni tra il re e la coppia prima della partenza. La questione riguarda principalmente il coordinamento e il rispetto delle modalità ufficiali di rappresentanza.

Il viaggio di Harry e Meghan Markle in Australia preoccupa Buckingham Palace, così tanto che Re Carlo avrebbe già avuto contatti con la coppia. Una telefonata in cui ci sarebbe stato una sorta di “accordo” per evitare di oscurare, durante la visita, l’operato della famiglia reale. Harry e Meghan Markle in Australia, la paura di Re Carlo. Secondo quanto svelato dal royal author Richard Palmer, Harry e Meghan Markle sarebbero emozionati all’idea di raggiungere l’Australia. Il motivo? Sperano che il viaggio sia un’occasione per mettere a tacere le critiche. “Il loro viaggio in Australia è uno degli eventi royal più attesi dell’anno, se non il più atteso – ha svelato al Mirror -.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Re Carlo chiama Harry: l’accordo prima del viaggio in Australia con Meghan Markle Meghan Markle punta sull’Australia: il viaggio con Harry è strategicoMeghan Markle si prepara a tornare sotto i riflettori con un nuovo viaggio insieme al principe Harry, previsto nelle prossime settimane in Australia. Re Carlo, Camilla contro Meghan Markle: “Ha fatto il lavaggio del cervello a Harry”Un nuovo libro biografico sulla monarchia torna a raccontare i rapporti tra i Sussex e il resto della famiglia reale, rischiando di mettere in...