Martedì pomeriggio a Fiume si giocherà un’amichevole tra Croazia e Belgio, due nazionali europee. La partita è prevista alle 18:00 e rientra nel calendario di preparazione ai prossimi Mondiali. Le formazioni saranno annunciate poco prima del calcio d’inizio. Non sono stati comunicati dettagli sulle quote o sui pronostici ufficiali. La sfida vedrà in campo le squadre in fase di preparazione per l’appuntamento mondiale.

Nel tardo pomeriggio di martedì è prevista un’interessante amichevole pre-mondiale con due squadre europee protagoniste: a Fiume è in programma la sfida tra Croazia e Belgio. La squadra di Dalic è inserita nel gruppo L, con Inghilterra, Ghana e Panama: arriva alla rassegna iridata con un percorso più che buono nel girone di qualificazione, che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Croazia-Belgio (Amichevole di preparazione, 02-06-2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

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