RD Congo-Danimarca Amichevole di preparazione 03-06-2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici Si gioca in Belgio a Liegi

Notizia in breve

L’RD Congo ha disputato una partita amichevole contro la Danimarca il 3 giugno 2026 alle 20:00, a Liegi, in Belgio. La squadra sta svolgendo una rifinitura in preparazione ai Mondiali, che inizieranno il 17 giugno con l’esordio contro il Portogallo. La partita non è stata ufficiale, ma ha rappresentato un’ultima occasione per testare la condizione della squadra prima dell’esordio nel torneo.