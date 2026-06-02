RD Congo-Danimarca Amichevole di preparazione 03-06-2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici Si gioca in Belgio a Liegi
L’RD Congo ha disputato una partita amichevole contro la Danimarca il 3 giugno 2026 alle 20:00, a Liegi, in Belgio. La squadra sta svolgendo una rifinitura in preparazione ai Mondiali, che inizieranno il 17 giugno con l’esordio contro il Portogallo. La partita non è stata ufficiale, ma ha rappresentato un’ultima occasione per testare la condizione della squadra prima dell’esordio nel torneo.
Inizia a Liegi la rifinitura dell’RD Congo in vista dei Mondiali nei quali esordirà il 17 giugno contro il Portogallo. La nazionale africana ha avuto la meglio sulla Giamaica a fine marzo nei Playoff Mondiali Interzona per tornare così in una fase finale di una Coppa del Mondo di calcio per la prima volta dal. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Festa in Congo per la storica qualificazione ai Mondiali!!!
Notizie e thread social correlati
RD Congo-Danimarca (Amichevole di preparazione, 03-06-2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronosticiL’RD Congo ha iniziato la rifinitura a Liegi in vista dei Mondiali, che inizieranno il 17 giugno con la sfida contro il Portogallo.
Croazia-Belgio (Amichevole di preparazione, 02-06-2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiMartedì pomeriggio a Fiume si giocherà un’amichevole tra Croazia e Belgio, due nazionali europee.
Argomenti più discussi: Amichevoli internazionali: preview RD Congo-Danimarca; RD Congo-Danimarca (Amichevole di preparazione, 03-06-2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici; Danimarca - Repubblica Democratica del Congo Pronostico e confronto quote 03.06.2026; RD Congo-Danimarca Amichevole di preparazione 03-06-2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici.
RD Congo-Danimarca (Amichevole di preparazione, 03-06-2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/czbwevs #scommesse #pronostici x.com
Pronostico Congo-Danimarca: i valori rimangono taliCongo-Danimarca è un'amichevole internazionale in vista dei Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla ... ilveggente.it