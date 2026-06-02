Razzini si conferma protagonista nel suo Taro

Nel Rally del Taro, disputato nel fine settimana, Marcello Razzini si è confermato protagonista. La gara ha evidenziato la sua presenza tra i principali contendenti sia nella classifica dell'International Rally Cup sia in quella dell'IRC Challenge, competizioni che determinano i migliori piloti in corsa per un posto di rilievo nel panorama rally. Razzini si è distinto come uno dei principali nomi in gara, confermando la sua posizione di rilievo nel campionato.

Il Rally del Taro, corso nel fine settimana, ha messo sul piatto un importante dato ovvero che per la lotta assoluta nell'International Rally Cup e per quella nell'IRC Challenge tra i pretendenti per un posto al sole ci sarà anche Marcello Razzini. Il pilota di Parma, assieme a Gianmaria. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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