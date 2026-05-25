Razzini gioca la carta di casa il Taro

Notizia in breve

Durante la gara di casa, il pilota in testa all'IRC Challenge ha portato la sua vettura sulla strada del Taro, un percorso noto e sfidante. In corsa per mantenere il primato e conquistare una posizione alta nella classifica generale, ha affrontato la prova con attenzione, cercando di sfruttare la familiarità del tracciato. La competizione ha visto una manovra più strategica rispetto alle altre gare, con un focus particolare sulla gestione della vettura in un contesto familiare.